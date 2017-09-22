В. Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета

Сегодня в МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. Члены ГАК обсудили меры по контролю за медицинским использованием лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием и отпускаемых по рецепту врача, а также комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, допускающих употребление наркотических средств или психотропных веществ в немедицинских целях.

Открывая заседание, глава МВД России напомнил о недавно прошедших антинаркотических учениях под эгидой ОДКБ, направленных на отработку взаимодействия правоохранительных органов при проведении совместных операций по пресечению деятельности транснациональных преступных организаций и перекрытию каналов контрабанды наркотиков, сообщает сайт МВД РФ.

Компетентными органами государств-членов ОДКБ неоднократно отмечалось, что негативное влияние на наркоситуацию оказывает рост производства и распространения синтетических наркотиков. В качестве примера работы, проводимой правоохранительными органами в данном направлении, Владимир Колокольцев привел задержание членов организованной преступной группы, которая занималась реализацией оптовых партий синтетики в 15 регионах Российской Федерации. «Объем изъятых при этом из незаконного оборота веществ мог стать сырьем для изготовления более десяти миллионов разовых доз «дизайнерских» наркотиков. По ценам «черного рынка» их стоимость составляет почти 400 миллионов рублей. Всего на территории России в первом полугодии текущего года изъято в 2 раза больше синтетических наркотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - подчеркнул Министр.

Руководитель ведомства отметил, что, несмотря на принимаемые меры, сохраняет свою актуальность проблема так называемой «аптечной наркомании». Информация о злоупотреблениях в этой сфере поступает, в частности, из Москвы, Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания и ряда других субъектов Российской Федерации.

«В погоне за прибылью отдельные фармацевтические организации, в нарушение установленных правил, обеспечивают легкую доступность медикаментов с психоактивным действием. Такая ситуация несет в себе серьезные риски для здоровья граждан. Наша задача – определить комплекс мер по контролю за медицинским использованием соответствующих препаратов», - сказал Министр.

Большое внимание участники заседания уделили вопросу координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан и прежде всего, тех, кто только начал употреблять наркотики.

«Крайне важно сформировать у граждан мировоззрение, основанное на принципах здорового образа жизни. На данном направлении требуется консолидация усилий государственных органов, общественных организаций, представителей традиционных религиозных конфессий», - констатировал Председатель Государственного антинаркотического комитета.