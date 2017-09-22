В Петербурге сегодня спустят на воду атомного ледового монстра

Первый в серии атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" сегодня спустят на воду в Петербурге. Двухреакторный 170-метровый ледокол заложили в мае 2015 года. Балтийский завод подготовил "Сибирь" к спуску на воду всего за два с половиной года.

Атомоход предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути. После спуска достройка продолжится на плаву. Атомный ледокол стал первым серийным. Первым и головным стал ледокол "Арктика", сошедший со стапелей завода в июне прошлого года.

Атомоходы проекта 22220 - будет еще "Урал" - оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.