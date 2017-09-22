Опрос: россияне все меньше доверяют медикам

Доверие к врачам россиян в последние несколько лет уменьшилось. Статус и доходность медиков также стали оценивать ниже, чем ранее. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и результаты оказали, что чуть более трети наших соотечественников доверяют врачам.

В период 2010-2015 годы в доверии медикам признавались более 50 процентов россиян. По данным ВЦИОМ, сейчас средний балл по вопросу о доверии врачам у россиян составляет 3,2 против 3,5 в 2015 году (из 5 возможных), - сообщает РИА Новости.

Согласно результатам нового исследования, доверяют медикам сейчас 36% россиян, не доверяют – 20%, 44% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

По данным социологов за 2010-2015 годы, доверие врачам тогда выражали 53-56% в разные годы.