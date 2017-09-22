Названы самые непунктуальные российские авиакомпании

Росавиация опубликовала рейтинг самых опаздывающих отечественных авиакомпаний. Данный список был сформирован по итогам работы перевозчиков в августе.

Лидерами рейтинга стали компании «Якутия», «ВИМ АВИА» и «Ред Вингс». В прошлом месяце они заставили ждать пассажиров более чем 40 регулярных рейсов не менее шести часов.

Для непунктуальных перевозчиков правительство планирует ввести наказание. Соответствующие предложения уже разработаны Минтрансом, в скором времени они будут вынесены на общественное обсуждение.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в России могут измениться правила провоза багажа в самолетах.