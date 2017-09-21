У жительницы Екатеринбурга забрали детей после операции по удалению груди

Орджоникидзевский суд не вернул детей екатеринбурженке Юлии Савиновских, удалившей грудь, и признал её психически нездоровой. Ранее женщину лишили прав на опекунство.

Органы опеки изъяли двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга якобы из-за того, что она перенесла операцию по удалению груди большого размера. При этом при подготовке к операции женщина вела блог, в котором от имени выдуманного трансгендера описывала переживания человека, принявшего решение об изменении пола. Об этом Юлия Савиновских сообщила на своей странице в Facebook.

Дети сейчас находятся в реабилитационном центре, разлуку с приемными родителями они переживают непросто. Семье Савиновских сейчас запрещено встречаться с приемными детьми. Данные детей уже выложили на сайт "Усыновление в России" - им ищут других родителей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена изучить обстоятельства, при которых забрали приемных детей у женщины. "Давайте не фантазировать, не придумывать себе лишнего и не делать поспешных выводов", - призвала омбудсмен, передает ТАСС.