Адвокат Януковича заявил отвод судьям: не отпустили на обед

Новый государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько заявил отвод судье Оболонского райсуда Киева Владиславу Девятко, председательствующему в коллегии судей по делу о госизмене.

После того как суд отклонил ряд ходатайств, поданных Герасько, адвокат попросил объявить перерыв "поскольку я все это время читаю ходатайства, мне надо отдохнуть, пообедать".

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что заседание суда началось в 14:00, то есть после обеденного перерыва. Герасько при этом подчеркнул, что отсутствие обеда является нарушением его трудовых прав.

После этого судья заявил, что готов предоставить защитнику время для обеда, если он готов поработать после окончания рабочего дня, то есть после 18.00. Герасько это предложение не понравилось и он заявил отвод суду. Суд отвод отклонил.