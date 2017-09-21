Прожиточный минимум в России преодолел 10-тысячную планку

Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум в России преодолел психологическую отметку в 10 тысяч руб. и составил 10 329 руб. С первого квартала он вырос на 4,4%.



Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 163 руб., для пенсионеров — 8 506 руб., детей — 10 160 руб.



К 2019 году размер прожиточного минимума уравняют с минимальным размером оплаты труда, который всегда отставал. Пока это отставание сохранится: с 1 января 2018 года МРОТ должен подрасти только до 9 489 руб. И только еще через год МРОТ и прожиточный минимум будут уравнены.



