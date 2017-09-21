Лепс откроет в Москве ресторан «Рюмка водки»

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов и певец Григорий Лепс планирую открыть питейное заведение «Рюмка водки» на ул. Петровка 10 октября. Об этом на пресс-конференции сообщил сам Агаларов.

Вложения у партнеров одинаковые. В дальнейшем они планируют создать сеть собственных ресторанов.

Под управлением Эмина Агаларова находятся "Крокус Сити Холл", "Вегас Сити Холл", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", ресторанное направление Restaurants by Crocus Group, сеть торгово-развлекательных комплексов VEGAS, CrocusFashion Retail и другие направления.

Григорий Лепс получал премии «Золотой граммофон» с 2007 года по 2014 год, а также в 2016 году. ​В середине мая Лепс получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.