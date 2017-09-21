Сегодня сотрудник «Яндекса» Алексей Сокирко сообщил, что ФСО не пустила его на работу, так как он якобы находится в «черных списках» из-за того, что комментируя предстоящий визит Путина в офис компании, писал, что при случае плюнет президенту в лицо.



Гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин заявил РБК, что ему ничего не известно о запрете оппозиционно настроенным сотрудникам находиться в офисе во время визита президента России. При этом он признал, что входы в некоторые части здания были ограничены по требованию организаторов визита. Во всем остальном сохранялся обычный режим работы.



В свою очередь The Bell сообщал, что сотрудников компании попросили «специально не наряжаться», чтобы обстановка, окружающая президента, была максимально приближена к реальной. Шульгин заверил, что таких распоряжений не поступало.



Визит главы государства был приурочен к 20-летию компании. Владимир Путин осмотрел прототип беспилотного автомобиля, пообщался с голосовым помощником по имени «Алиса». После отъезда Путина в офис «Яндекса» поступил анонимный звонок о минировании, и около 3 тыс. человек были эвакуированы, хотя все точно знали, что заложить взрывное устройство при таком тщательном досмотре ФСО перед визитом первого лица государства было невозможно. Однако инструкция предписывала вывести всех из здания.



