Почему сейчас обеляют Сталина

Сценарист и режиссёр Виктор МЕРЕЖКО как-то ездил в санаторий Пятигорска. "В тех местах погиб Михаил Лермонтов, и я, уезжая, решил в сувенирном киоске купить на память чашки. Смотрю, стоит красивая такая с изображением Сталина, сзади текст: «Сам не воровал, другим не позволял, построил страну, не разграбил, детей отправлял на фронт, не в Англию». Захотелось сделать подарок знакомым, и я спросил: «А можно две чашки со Сталиным?» На что продавщица ответила, что осталась только одна, расхватывают. О чём говорит? О том, что народ нуждается в сильной, справедливой руке. Путин – лидер безусловный, но его одного не хватает, чтобы навести порядок в стране".



По словам Мережко, "Во время войны отец попал в плен, бежал, пробирался домой через всю страну, наши арестовали его, а он опять бежал. Почти полгода прятался в лесопосадках Ростовской области. Если бы поймали, сослали бы или расстреляли. Я был маленький, когда умер Сталин, но я помню, что плакала вся страна. А отец сказал: «Слава богу, что его не стало!» Я не мог спорить с отцом, он пережил свою драму. К Сталину я сейчас отношусь с неким пониманием его действий".



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