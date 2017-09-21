Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян получила два новых штрафа

Пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян получила два новых штрафа на 500 и 2000 рублей. Судя по информации из электронного банка данных исполнительных производств на сайте ФССП, машина Багдасарян нарушила ПДД 12 сентября.

Возможно, транспортным средством управлял другой человек, ФССП этот момент не уточняет.

В марте этого года Савеловский суд Москвы пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав.



