Патриарх Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви к строгому исполнению своих указаний. Сомневающихся он готов отправить на пенсию.

"Если у кого-то еще остаются сомнения, нужно ли делать все то, о чем патриарх учит, – оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю! Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской православной церкви!... Кто не согласен – на пенсию!" — заявил предстоятель после богослужения в Успенском соборе Новороссийска (цитата РИА Новости).

Православные священники всегда не соглашались с догматом католиков о непогрешимости Папы Римского, исповедуя мнение о необходимости соборного принятия решений. «Церковный оппозиционер», протодьякон Андрей Кураев многократно подвергал патриарха критике за его авторитарную манеру управления РПЦ.

В своей речи патриарх также напомнил священнослужителям об их социальной и пастырской роли и помощи прихожанам. "Настоятель должен знать каждого прихожанина, кто нуждается. А ведь как много среди нас пожилых…нередко остающихся одинокими в старости. Знаем ли мы всех этих скромных старушек, которые стоят в наших храмах и не просят милостыни, но которые так нуждаются в нашей помощи?" — задался вопросом Кирилл. Он призвал каждого настоятеля знать в лицо всех нуждающихся. "И копеечкой надо делиться с теми, кто нуждается!" — добавил патриарх.



