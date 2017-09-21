Беспилотный транспорт станет наиболее популярным в ближайшем будущем

Автомобиль станет общественным транспортом. Эксперты прогнозируют рост использования машин в качестве услуги, что будет возможно благодаря дорожной карте "Автонет", пишет "М24".



Концепция карты сконцентрирована вокруг беспилотного транспорта: с помощью смартфона или компьютера можно будет заказывать транспортную услугу всегда и везде, а необходимость в личном владении отпадет. Специалисты предполагают, что в ближайшем будущем это направление окажется доминирующим на рынке.



Мнением об этом вопросе поделился профессор, проректор по научной работе Московского автомобильного дорожного государственного технического университета Султан Жанказиев в эфире радиостанции Москва FM.



