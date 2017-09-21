Беспилотный транспорт станет наиболее популярным в ближайшем будущем
21 сентября 2017, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]
Автомобиль станет общественным транспортом. Эксперты прогнозируют рост использования машин в качестве услуги, что будет возможно благодаря дорожной карте "Автонет", пишет "М24".
Концепция карты сконцентрирована вокруг беспилотного транспорта: с помощью смартфона или компьютера можно будет заказывать транспортную услугу всегда и везде, а необходимость в личном владении отпадет. Специалисты предполагают, что в ближайшем будущем это направление окажется доминирующим на рынке.
Мнением об этом вопросе поделился профессор, проректор по научной работе Московского автомобильного дорожного государственного технического университета Султан Жанказиев в эфире радиостанции Москва FM.