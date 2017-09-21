МИД РФ показал новый шпиль здания

Реставрация шпиля на здании министерства иностранных дел России завершена. Реконструкция заняла ровно год и за это время полностью была демонтирована старая конструкция высотой 56 метров и возведена новую, идентичная предыдущей, только более надежная и легкая, сообщает портал "Москва 24"



Обшивка шпиля выполнена из листовой нержавеющей стали, толщина которой 1,5 миллиметра. Теперь вес конструкции на 50 тонн меньше. Строители обещают, что такой шпиль без каких-либо ремонтных работ прослужит более 100 лет.



Также были отреставрированы керамические блоки фасада здания ведомства. Новая плитка создана из той же шамотной огнеупорной глины, что и предыдущая.



Ранее генеральный директор ФГБУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России" Олег Саевский рассказал о планах по реконструкции здания министерства иностранных дел РФ.



