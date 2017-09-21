В Чите заключенные начали производство туалетной бумаги

В Чите заработало новое предприятие - единственный в Забайкалье цех по производству туалетной бумаги. Но попасть на завод непросто - он находится на территории колонии строгого режима. И все работники там заключенные, сообщает ОТР.

Желающих трудоустроиться в новый цех было втрое больше, чем рабочих мест. Одиннадцать заключенных, которых отобрала комиссия, сейчас отлаживают станки и оборудование. Виктор Ганн на воле был владельцем строительной фирмы. Теперь его опыт и инженерное образование пригодились в колонии.

Виктор Ганн, заключенный ИК № 5, бригадир: "Труд физически несложный, требует внимания. Постоянного внимания к технике. Чтобы продукция шла и не было никаких травм".

В течение месяца на предприятии запустят первую производственную линию. А на полную мощность оно выйдет к середине ноября - будет выпускать до 600 тысяч рулонов в месяц. Это больше 30 тысяч километров туалетной бумаги. Вместе с объемами производства вырастет и количество рабочих мест - с 11 до 30.







Вячеслав Зорин, заместитель начальника исправительной колонии № 5: "Новые рабочие места для колонии - это всегда хорошо. Потому что всех осужденных мы рабочими местами обеспечить, к сожалению, не можем. У нас несколько производственных объектов, но такой основательный впервые. Мы всегда открыты для производств, для таких предпринимателей".

Владелец предприятия говорит: ему тоже выгодно сотрудничать с колонией. Во-первых, за это положены налоговые льготы. Во-вторых, труд заключенных стоит дешевле. В-третьих, здесь нет проблем с дисциплиной.

Иван Черенцов, предприниматель: "Все люди, которые готовы работать руками за пределами исправительной колонии, процентов 50-60, после получения первой зарплаты уходят в загул. Тут такой проблемы нет. И мы не переживаем за качество продукта, что для нас принципиально важно".