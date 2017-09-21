На Чернобыльской АЭС больше нет места для захоронения отходов

На Чернобыльской атомной станции скопилось около 20 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов, которые невозможно захоронить, сообщается в пресс-релизе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Отходы в жидком виде хранятся в двух резервуарах. Для их переработки потребуется не только значительное время — 29 лет, но и место с целью размещения полученных упаковок.

Отмечается, что количество упаковок радиоактивных отходов, которые подлежат захоронению, после переработки превысит 300 тыс., но в настоящее время хранилище на комплексе производств «Вектор» рассчитано только на 70 тыс.

Ведомство сообщает, что необходимо искать пути сокращения количества переработанных отходов.

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