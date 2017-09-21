Путин подарил главе ВТБ наручные «куранты»

Сегодня президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями российских деловых кругов. В начале встречи он поздравил главу ВТБ Андрея Костина с днем рождения.

По случаю 61-летия президент вручил Костину наручные часы. «Мы Вас искренне поздравляем. Хочу вручить вам "Куранты" – скромные, но так называются», — сказал глава государства.

Во встрече приняли участие более 50 бизнесменов – глав крупных компаний, банков, общественных организаций. В списке приглашенных значились: глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «АФК Система» Владимир Евтушенков, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Лукойла» Вагит Алекперов, председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава РЖД Олег Белозеров, основатель группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров и другие.

Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что российская экономика «можно сказать, вышла из рецессии» и «набирает обороты» (цитата по «Интерфаксу»). В первом квартале ВВП вырос на 0,5%, во втором - на 2,5%. При этом инвестиции выросли на 6,3%, что стало максимумом со второго квартала 2012 года, добавил Путин.



