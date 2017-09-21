Шокирующая история произошла вчера, 20 сентября, в челябинском маршрутном такси №72. Об очередном случае неподобающего поведения водителя транспортного средства узнали горожане и журналисты из поста в группе одной из соцсетей. Свидетель инцидента написала, что маршрутчик наорал на семилетнюю девочку и угрожал ей, что не выпустит никого, пока ребёнок не оплатит проезд. Всё это происходило в час пик, когда в салон микроавтобуса был до отказа забит людьми, и ребёнок попросту не мог снять портфель и достать деньги.

«Водитель начал орать на девочку и угрожать, что не выпустит из маршрутки ни нас, ни ее! Остановился на остановке и не открывал двери. Так мы простояли минуты три. Помимо этого он ужасно гнал на дороге и при этом резко тормозил», - сообщается в посте анонимного пользователя соц.сети.

Удивительно и то, что в переполненном транспорте не нашлось никого из взрослых, кто заступился бы за ребёнка. «Все растерялись и молчали», - написал анонимный свидетель.









На новость, получившую широкую огласку в СМИ, обратили внимание сотрудники правопорядка. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Челябинску, по факту инцидента, проводится проверка.

- Узнав из городских СМИ о происшествии, сотрудники управления доложили об этом руководству, которое поручило провести проверку по данному факту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Результаты проверки будут известны в течение 10 дней, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Шокирующий случай, вызвал реакцию и со стороны городской администрации.

По словам начальника городского управления транспорта Романа Болотова, через онлайн приёмную к ним поступила жалоба от одного из очевидцев.

Сегодня начальник управления уже провёл встречу с директором ООО "ЧелябАвтобус", который пообещал провести разъяснительную беседу со всеми своими водителями.

- Это вопиющая ситуация, которую мы не могли оставить без внимания. Сегодня это был ребёнок, а завтра может оказаться инвалид, пожилой человек, беременная женщина или любой другой пассажир. Мы написали обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку правомочности действий водителя. От лица компании-перевозчика мы приносим извинения ребёнку и родителям. Надеемся, что подобного больше не повторится, - сказал Роман Болотов.