После ухода Сердюкова у бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился директор

Не задерживаются на бывшем «Оборонсервисе» директора. С тех пор, как он стал именоваться «Гарнизоном», на нем уже в седьмой раз сменился глава.



Последний руководитель Лариса Левина продержалась на посту менее полугода, сейчас она понижена в должности до замгендиректора холдинга. Источник РБК, близкий к Минобороны, которому принадлежит холдинг, связывает отстранение Левиной с неисполнением ею поручения первого замминистра обороны Руслана Цаликова о приостановке «Гарнизоном» продажи имущества.



Временно исполняющим обязанности гендиректора стал выходец из правительства Подмосковья Юрий Царикаев.



«Гарнизон» образовался в 2014 году на базе «Оборонсервиса», из-за скандала с которым министру обороны Анатолию Сердюкову пришлось уйти в отставку в 2012 году. На тот момент задолженность холдинга составляла 440 млрд рублей, а 20% всех предприятий признаны банкротами. Команда Сердюкова причинила ущерб государству почти на 3 млрд рублей.



Нынешний «Гарнизон» в 2015 году показал чистый убыток в 6,6 млрд рублей. Задолженность структур холдинга, в который входят 8 субхолдингов, а у тех в свою очередь 160 предприятий, в середине 2015 года составляла около 340 млрд руб., сообщала газета «Коммерсантъ».



