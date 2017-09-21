На здание МИДа установили новый шпиль

Реконструкция шпиля на сталинской высотке, которую занимает МИД России, обсуждалась долгие 15 лет. Когда решение созрело, невозможно было провести демонтаж, поскольку орнитологи опасались тревожить семью сапсанов, нашедшую там свое обиталище.



Пришлось ждать, когда птенцы подрастут и улетят. Перебрались они недалеко – поселились на высотке, где располагается гостиница «Украина».



Так что к реконструкции приступили год назад. Старый шпиль распилили на сувениры и роздали журналистам.



Сегодня МИД отчитался о возвращении шпиля на здание ведомства. Как рассказал директор департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России Владимир Потапкин «РИА Новости», новый шпиль на 50 т легче прежнего, высота осталась прежней - 56 м, внешних различий практически нет, только цвет облицовки более светлый. Но, как заверил Потапкин, через год конструкция потемнеет, тогда старый, и новый материалы здания будут выглядеть одинаково.



