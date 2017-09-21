Сын Караченцова объяснил, почему актера перевели в реанимацию

Сын актера Николая Караченцова Андрей назвал причину перевода отца в реанимацию. По его словам, это сделано в рамках «планового обследования» и для успокоения родственников.

Ранее он, и супруга актера Людмила Поргина уже объясняли журналистам, что госпитализация в НИИ Склифосовского (18 сентября) была плановой, он проходит ее каждую осень и весну. Однако сегодня в справочной службе больницы сообщили, что состояние Караченцова ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

После этих известий РБК связался с сыном актера и попросил дать комментарий. «Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения», — подчеркнул он. Андрей заверил, что всенародно любимый актер находится в «стабильном и хорошем» состоянии.



