Журналист южноуральской газеты оказалась среди призёров всероссийского конкурса

Вчера, 20 сентября, организационный комитет Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля — Россия» подвёл итоги и определил имена победителей и призеров.

Среди них и корреспондент газеты «Южноуральская панорама» Екатерина Сырцева. В этом году она единственная из мастеров пера Челябинской области, кто стал призером конкурса, заняв 2-е место в номинации «Развитие социальной инфраструктуры на селе». В рамках проекта «Энциклопедия сельских школ России» Екатерина написала серию материалов о сельском образовании, которые были высоко оценены конкурсной комиссией.









Напомним, ранее журналисты «ЮП» уже не раз становились победителями и призерами этого престижного всероссийского конкурса. К примеру, в 2014 году корреспондент газеты занял 2-е место в номинации «Инженерная инфраструктура села», а в 2016-м — 3-е место в номинации «Развитие малого предпринимательства и кооперации на селе».

— В этом году на конкурс было подано 5 329 работ из 81 региона России. Поданные участниками на конкурс работы отличаются высоким профессионализмом и основательностью проработки затронутых тем. С каждым годом все больше журналистов, освещающих темы развития сельского хозяйства, откликаются на призыв Минсельхоза России, — сообщила заместитель директора департамента развития сельских территорий Ольга Ухалина.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, самыми активными оказались журналисты печатных изданий. Кроме них к участию были приглашены радиожурналисты и интернет-блогеры.

Победители и призеры конкурса получат дипломы и денежные премии. Впервые за всю его историю за лучший цикл публикаций, теле- и радиопередач по тематическим направлениям установлено три награды Гран-при. Церемония награждения победителей конкурса состоится 5 октября на главной сцене российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017». Прямая трансляция награждения будет вестись на официальном сайте Минсельхоза России.