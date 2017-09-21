В Минздраве высказались о принуждении родителей делать прививки детям

В Минздраве России высказались о возможности принуждения родителей к вакцинации детей от гриппа.

В ведомстве заявили, что никто не будет заставлять матерей и отцов делать сыновьям и дочерям прививки. Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой отметил, что подобный вопрос в Минздраве даже не рассматривается, передает сегодня РИА "Новости".

Подчеркивается, однако, что отказ от вакцинации может привести к серьезным последствиям, в частности, к масштабным вспышкам эпидемии гриппа в детских садах и школах. Уточняется также, что в текущем году было закуплено около 58 миллионов доз вакцин за счет федерального бюджета, из них 17 миллионов доз предназначаются для детей.