В Челябинск приедет на тест-драйв китайский электробус

Губернатор Челябинской области поставил задачу создать рабочую группу, которая разработает механизм перехода на экологически чистый транспорт. Специалисты региональных Министерств экономики и дорожного хозяйства вместе с чиновниками администрации примутся за реформирование отрасли.

Их главная цель – сформировать такой фонд общественного транспорта, который будет иметь минимальное воздействие на окружающую среду. Именно такое поручение – уменьшить объемы выбросов от транспорта - дал глава России Владимир Путин.

Борис Дубровский уже договорился о том, что в Челябинск на тест-драйв прибудет китайский автобус Yutong. Компания производит электромобили и автобусы, работающие на газу.

- Этот транспорт не имеет мотора, от него нет шума и вибрации, что дает ему ряд преимуществ, - отмечает Борис Дубровский. - Однако мы должны проверить, как он поведет себя в условиях климата Южного Урала.