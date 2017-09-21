Челябинск не оказался в ТОП-20 самых грязных городов России

Челябинск не вошел в двадцатку самых грязных городов России. Об этом говорится в докладе специалистов Минприроды под названием «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации».

В России регистрируется рост числа заболеваний органов дыхания. Вместе с этим фиксируется и рост выбросов вредных веществ в атмосферу. Особенно тяжелая ситуация в крупных городах, где диагностируется до полутора раз больше заболеваний астмой у взрослых, и до 1.7 раза у детей.

Самая плохая ситуация с воздухом в Сибири: в Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае. В ТОП-20 худших городов вошли: Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. Челябинска в топе городов с плохой атмосферой нет.