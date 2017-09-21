В Госдуме объяснили, почему ухудшилась экология в регионах

Ранее «Аргументы недели» сообщали о данных Минприроды РФ по поводу ухудшения экологической ситуации в регионах. В Госдуме РФ 21 сентября прокомментировали информацию природоохранного ведомства.

Причину ухудшения экологии в регионах России объяснил глава комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов, передает НТВ.

По словам Черкасова, увеличение выброса вредных веществ в воздух, которое зафиксировало Минприроды, связано с нежеланием предприятий финансировать строительство очистных сооружений. По этому поводу к руководству ряда предприятий у депутатов «есть вопросы», а ситуация в Челябинске находится в Госдуме на особом контроле.