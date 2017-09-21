СМИ: у актера Василия Ливанова объявился внебрачный сын

Юрист Кирилл Гиляров претендует называться сыном известного актера Василия Ливанова. Свои претензии Гиляров мотивирет тем, что его мать работала на студии «Союзмультфильм», где Ливанов озвучивал персонажей.

Правозащитник Кирилл Гиляров борется за право называться сыном известного актера Василия Ливанова. Сам актер претензии Гилярова никак не комментирует, только ругается, сообщает «Лайф».

По словам Гилярова, его мама сама рассказала, что его отец – Василий Ливанов, - мальчику тогда было 12 лет. Так как договориться с Ливановым у Гилярова не получилось, он подал в суд на установление отцовства и потребовал провести генетическую экспертизу. Однако Гиляров проиграл по всем статьям. Суд встал на сторону актера, который от экспертизы отказался. У актера в браке родилось два сына - Борис и Николай.