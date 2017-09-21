Названы российские регионы, где живет больше всего приверженцев ЗОЖ

Стало известно, в каких регионах Российской Федерации живет самое большое количество приверженцев здорового образа жизни.

Интересно, что ЗОЖ увлекаются жители Северного Кавказа, а также юга страны. Меньше всего любителей правильного питания и спорта проживают на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, передает РИА "Новости", ссылаясь на исследования экспертов рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Проанализировать ситуацию удалось после выявления доли населения, занимающегося физкультурой, расходов на табачные изделия и спиртные напитки, а также смертность от случайных отравлений алкоголем.