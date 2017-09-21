Россияне оценили сплоченность своих семей

Жители России считают свои семьи сплоченными. Такой вывод сделали после проведенного социологического опроса специалисты.

Данное исследование организовали сотрудники РЭУ им. Г.В. Плеханова, в нем приняли участие люди от 30 до 50 лет. В ходе опроса выяснилось, что наилучшие взаимоотношения у респондентов - с детьми (они были оценены на 4,44 балла из пяти), а самые сложные — с представителями старшего поколения (4,05 балла).

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что современная молодежь не торопится создавать семьи. По данным ВЦИОМ, средний возраст вступления в брак в настоящее время составляет 28-30 лет.