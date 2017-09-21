Закон об освобождении мужчин от вузовских экзаменов рассмотрит Дума

В Госдуме предложили освободить от экзаменов абитуриентов мужского пола, поступающих в педагогические вузы.

Как узнал «Московский комсомолец», соответствующий законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний профильного комитета парламента. Источники газеты оценили вероятность того, что документ получит поддержку, как высокую.

Авторы данной законодательной инициативы преследуют цель увеличить число мужчин-педагогов в образовательных учреждениях. Предполагается, что принятые в вузы без экзаменов молодые люди после окончания заведений будут обязаны отработать 5 лет в школе и детском саду.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что Минобрнауки проверит информацию ОНФ о несоответствии зарплат учителей данным Росстата.