«Соловьиная песня» Приморья

В 2002 году на сцене тогдашнего Дворца культуры имени Ленина состоялся первый Приморский краевой фестиваль украинской культуры «Соловьиная песня».

С тех пор сотни самодеятельных артистов приобщились к фестивальной сцене, изучая язык и стилистику украинских песен, сохраняя и популяризируя украинские традиции. В разные годы фестиваль проходил в Партизанске, Фокино, Уссурийске, Михайловке. Единственный на Дальнем Востоке фестиваль украинской культуры давно раскрыл дружеские объятья для самодеятельных творческих коллективов всего Дальнего Востока, стал лабораторией славянского фольклора, бережно хранящей лучшие образцы народного творчества. Благодаря ему самые разные коллективы и исполнители – школьные, студенческие, фольклорные, академические включают в свой репертуар украинские песни и танцы. Гала-концерт фестиваля пройдёт 23 сентября в 18 часов, билеты можно приобрести в кассе центра.

24 сентября Дни украинской культуры продолжатся на набережной Спортивной Гавани Владивостока, где пройдёт 7-я Дальневосточная Сорочинская ярмарка. Её гостей ждут выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и творческие лаборатории, семейные коллекции и музейные экспозиции, праздничные столы кафе с украинской кухней. По украинскому обычаю говорит всем: Ласкаво просимо!

Татьяна ТКАЧЕНКО,

председатель общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица»