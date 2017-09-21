Ученые: озеро Байкал расколет Евразию

Озеро Байкал геологи называют «Байкальской рифтовой зоной», то есть расколом. Прежде данная зона была мало исследована, но сейчас ученые уверены, что материковая Евразия расколется, как раз по Байкалу.

По уровню озера Байкал проходит гигантский разлом, который расколет материк Евразия на две части и создаст новый океан. Так считают сибирские ученые после подробных исследований байкальского шельфа, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Авторы данного предположения – ученые Института геологии и минералогии и СО РАН и Новосибирского госуниверситета. По данным исследований, в земной коре по линии озера Бакал находится огромный раскол, который постепенно расширяется. При этом горы вокруг Байкала растут со скоростью до 6 мм в год, что считается очень высокой скоростью. НО даже при такой скорости на раскол Евразии уйдет порядка м20 миллионов лет, да и то в том случае, если не изменится геодинамическая обстановка в данной зоне, считают ученые.