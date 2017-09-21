Дороги Приморья

Неудобства, вызванные демонтажем трамвайных рельсов на Светланской во Владивостоке, оказались скоротечны – дорожные работы на главной автомагистрали краевого центра близки к завершению. Кроме того, в этом году проведут комплексный ремонт 13 километров дорожного полотна и пешеходных зон ещё на семи улицах. Работы по дальнейшему развитию и улучшению дорожной сети активно проходят по всему краю. Существенную помощь в этом оказывает и приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Как сообщалось ранее, Приморский край вошёл в число 38 субъектов Российской Федерации, выигравших грант на реализацию этого приоритетного проекта (наш еженедельник уже рассказывал об этом, смотрите публикацию «Дороги делают качественно» в номере от 3 августа сего года).

Работы в рамках приоритетного проекта ведутся активно на дорогах четырёх муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации (это Владивостокский и Артёмовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский районы), а также на трассах краевого значения. Задействовано десять подрядных организаций, это акционерные общества «Примавтодор» и «СпецСУ», компании «Техстрой», «Технострой», «ФедералСтрой», «Артёмводстрой», «Автобан-ДВ», «СтройСити», «Аспект» и «Анга». Как обстоят дела на текущий момент, мы попросили рассказать генерального директора «Примавтодора» Дмитрия Горлова.

- Дмитрий Витальевич, когда закончатся работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году?

- Работы в рамках проекта должны быть закончены до 31 октября 2017 года. Причём это уже должны быть документально оформленные завершённые работы. Поэтому все ремонты будут завершены в начале-середине октября, чтобы успеть исправить недочёты и сдать объекты заказчику – департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

- А если ноябрь окажется тёплым, будут ли продолжены работы?

- Срок завершения работ по программе оговорен контрактом и не привязан к погодным условиям.

- Что сделано «Примавтодором» и где в рамках проекта в текущем году?

- В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Акционерное общество «Примавтодор» выполняет капитальный ремонт тридцати двух километров трассы Артём-Находка (участками), десяти километров трассы Штыково-Ивановка и пяти километров трассы Шкотово-Партизанск в районе Новой Москвы. В настоящий момент выполнено асфальтирование находкинской трассы в районе Штыково, Смоляниново, Романовки, Царёвки, Петровки и на повороте на Большой Камень. Продолжаются работы между этими населёнными пунктами. В целом, можно сказать, что находкинская трасса стала проезжаемая, результаты работы может увидеть каждый. Заасфальтирована большая часть дороги в Новой Москве, где был проведён полный цикл ремонта, начиная с выемки пучин, засыпки их скальным грунтом, завершая укладкой двух слоёв асфальтобетона и прочисткой кюветов для отвода воды. Также идет работа по ремонту дороги Штыково-Ивановка в районе «Штыковских прудов». Отмечу, что большую подмогу в качественном и оперативном ремонте играет новая техника, приобретённая на деньги, выделенные из краевого бюджета по программе модернизации. В этом году в «Примавтодор» поступили тяжёлые и средние грейдеры, колесные экскаваторы, погрузчики и другая спецтехника. Часть отправилась работать в филиалы предприятия, часть – в карьеры для заготовки инертных материалов, часть – на ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги».

- Какие работы, в каких муниципалитетах края планируется выполнить в 2018 году?

- Адресный план работ на 2018 год будет составлен к концу текущего года, чтобы уже весной заказчик смог объявить аукционы на проведение ремонтов, а подрядчики – приступить к выполнению работ. Но также как и в 2017 году, программа «Безопасные и качественные дороги» будет работать во Владивостокской агломерации, это города Владивосток и Артём, Надеждинский и Шкотовский районы.

- С какими сложностями столкнулись дорожники при выполнении работ в рамках проекта?

- Как таковых сложностей не было, технологии работ нам хорошо знакомы и отработаны.

- А погода не повлияла? Или современные технологии позволяют работать и в ненастные дни?..

- Наша приморская погода, что называется, щедра на «сюрпризы»… В этом году она вновь серьёзное повлияла на сроки выполнения работ. Так, для ликвидации последствий августовского наводнения с выполнения работ по проекту «Безопасные и качественные работы» были сняты люди и техника. Также из-за этого был нарушен график поставки необходимых стройматериалов. Но сейчас ремонт продолжается в прежнем темпе.

- Какие гарантии качества дают подрядчики, кто и как контролирует их работу?

- Ход ремонтных работ в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостокской агломерации контролирует специальная комиссия. Её возглавил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. Также в её составе директор профильного департамента администрации Приморья, руководители «Примуправтодора» и Владивостокского филиала «Дальуправтодора», представители профильных управлений муниципальных администраций, Общероссийского народного фронта. Кроме того, строгий контроль за выполнением работ осуществляют правоохранительные органы, а также в рамках Государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы.

Евгений ЧЕРЁМУХИН