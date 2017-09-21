В Челябинской области подключат к газу 14 тысяч квартир и частных домов

В рамках новой программы газификации региона, которая рассчитана до 2021 года, будет подключено к голубому топливу более 14 тысяч квартир и частных домов. Об этом вчера, 20 сентября, сообщили на заседании регионального правительства.

Принятая программа обеспечит строительство 450 километров газовых сетей, что повысит уровень газификации региона до 70,8%.

Как уточнил замминистра строительства и инфраструктуры Южного Урала Иван Белавкин, в программу вошли три проекта. Это две госпрограммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации на 2014-2020 годы» и «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016-2020 годы», а также программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Она получает средства за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа распределительными организациями.

Глава Южного Урала Борис Дубровский потребовал у специалистов регионального минстроя подготовить отчет об общем количестве денег, которые планируется потратить в рамках новой программы.