Опубликовано видео ударов по окружившим российских военных боевикам

Ранее «Аргументы недели» сообщали о попавших в окружение боевиков сотрудниках российской военной полиции в Сирии. Взвод полицейских был блокирован террористами и несколько часов сдерживал их атаки.

В сирийской провинции Идлиб накануне попал в окружение боевиков «Ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) взвод российской военной полиции. Наши военнослужащие при поддержке ВКС смогли прорвать окружение, передает телеканал "Звезда" и публикует видео воздушных ударов по боевикам.

Известно, что из окружения вышли 29 полицейских, потерь не было. Ранено было три военнослужащих. Все участники операции представлены к правительственным наградам.