Самые грязные города России назвали в Минприроды

Загрязнение атмосферы предприятиями в Росси увеличивается, заявляют в Министерстве Природных Ресурсов и Экологии РФ. На сегодня загрязненным воздухом в городах дышат не менее 16,4 миллиона человек.

В Минприроды РФ констатируют факт роста загрязнения воздуха а российских городах. Об этом сказано в ежегодном докладе ведомства «Об охране окружающей среды», проект доклада опубликован на сайте Минприроды.

В ведомстве отмечают, что общее количество выбросов в атмосферу в минувшем году составил 31,6 млн тонн, а это на 1,1% больше, чем в 2015 году. Минприроды составило рейтинг городов с наибольшим количеством вредных выбросов. Самые «грязные» - регионы Бурятия, Хабаровский край и Таймырский автономный округ. В перечисленных регионах грязным воздухом дышат порядка 75% населения городов.

Самые «грязные» города2016 года - Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Норильск и Чита. При этом в Красноярске и Магнитогорске загрязнения воздуха превышали предельно допустимые параметры в 30 раз.

По наибольшему ущербу для воздуха от автотранспортных выхлопов вновь лидирует Москва: здесь выбросы от автотранспорта составляют одну восьмую часть от общероссийской величины.

Самые чистые по данным Минприроды - Ингушетия, Севастополь, Кабардино-Балкария, но загрязнения воздуха увеличиваются и здесь.