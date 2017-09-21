Синоптики: в Москве 21 сентября будет дождливо и тепло

По прогнозам синоптиков, в четверг 21 сентября в Москве и Московской области погода ожидается дождливая и ветреная, но теплая. Дожди будут непродолжительными, так что бабье лето в столице продолжится.

Кратковременные дожди при порывистом ветре, - такой будет общий фон погоды в Москве 21 сентября. В Росгидромете сообщают, что бабье лето в Москве сохранится: температура воздуха днем в столице будет держаться на уровне 18 градусов тепла. Утром возможен туман в отдельных регионах Подмосковья. Ветер будет преимущественно восточным, до 10 м/с, с порывами до 15 м/с. В пятницу в Москве и области станет прохладнее, от 6 до 11 градусов тепла, но зато без осадков.