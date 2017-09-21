На Сахалине прошла третья прямая линия с губернатором

21.09.2017 07:57:39

Во время нового разговора с Олегом Кожемяко поступило более 5000 обращений в прямом эфире, через интернет и телефонные звонки. Вопросы были самые разнообразные, но в основном людей волновали проблемы медицины, ЖКХ и социальной сферы.

Накипело

Сильнее всего досталось от жителей медицинским услугам и тем, кто их оказывает. Неспроста перед эфиром губернатор отметил: «Больше всего вопросов по медицине». Началось всё со звонка в прямой эфир от пожилого жителя Поронайска Валерия Ромашина, пожаловавшегося на отсутствие в Поронайской ЦРБ тест­полосок для диабетиков. Вопрос, к слову, не новый. На прошлом эфире с такой же проблемой обратилась жительница Корсакова. Министр здравоохранения Алексей Пак ответил, что тест­полоски закуплены и в случае возникновения такой проблемы следует обратиться сразу к главврачу – он всё решит.

А в Смирных женщина­инвалид второй группы пожаловалась на хамство со стороны персонала местной больницы.

­ Олег Николаевич, разберитесь, у нас в больнице ­ беспредел! – возмущенно рассказала женщина. – Сколько раз обращалась – бесполезно. Подходишь к санитарке или медсестре, тебе хамят! Могут оскорбить лежачего, человека старше себя, послать нецензурно.

Глава региона пообещал побывать в Смирныховском районе и разобраться в ситуации. А также дал поручение министру здравоохранения принимать решительные меры по борьбе с хамством и проверить руководство учреждения на соответствие должностям, намекнув, что людей, у которых нет души, нужно увольнять.

Сахалинцы обнажили и другие проблемы медицинских учреждений области. Горожане пожаловались, что 4­я поликлиника Южно­Сахалинска переполнена. Талонов в стоматологию нет, очереди по 135­150 человек. А в Аниве невозможно вызвать врача на дом. А всё в том же Поронайске уже три месяца нет материалов для протезирования зубов.

­ Нас врачи всё время заверяют ­ всё у нас есть, министр Алексей Пак, как же так? – возмутился Олег Кожемяко.

Пак пообещал решить вопрос с материалами в кратчайшие сроки.

Губернатора Сахалинской области ситуация крайне возмутила, он пообещал навести порядок, рассматривать каждую жалобу, поступившую на недавно открытый сайт «Болевая точка». А места, где система медицинских услуг работает плохо, освобождать от тех, кто не может организовать работу.

Дом заселят

Второй по популярности тематикой были вопросы, касающиеся благоустройства и ЖКХ. Так, одну из жительниц Южно­Сахалинска интересовала проблема освещения территории детской площадки по улице Фабричной.

­ Поставили детскую площадку год назад, фонари освещения установили, а подключить забыли, ­ жаловалась женщина. – То ли потому, что дети должны ночью спать, то ли что.

Вышедший на связь мэр города Сергей Надсадин пообещал решить вопрос с подключением фонарей буквально на следующий день.

Пенсионеры поселка Хоэ Александровск­Сахалинского района высказали беспокойство из­за отсутствия дров в период наступления холодов. В ответ министр ЖКХ пообещала, что завоз начнётся с 20 сентября.

Ещё один вопрос, касающийся отопительного сезона, поступил от жителей Долинска. Они волнуются, что в городе будут проблемы с новой котельной.

Министр поспешила успокоить жителей, заверив, что сегодня администрация уже получила все документы о соответствии котельной всем правилам и нормам, её готовят к эксплуатации, уголь завезён, опасений никаких нет – отопительный сезон начнется вовремя.

По словам главы региона, подготовка к отопительному сезону идёт полным ходом и задержек с началом быть не должно.

Очень важный и сложный вопрос, связанный с введением в эксплуатацию нового дома на 34 семьи по улице Озерской в областном центре прозвучал в видеообращении. В новостройку должны заселиться участники жилищного кооператива: молодые семьи, бюджетники и инвалиды. Но, судя по всему, ждать новоселья им придётся ещё как минимум год. К сдаче не готова придомовая территория.

­ Строители должны были провести под землёй трубы, но до сих пор не приступили к этому, ­ пожаловалась участница ЖСК «Район» Оксана Ворончихина. – Дом стоит закрытый, готовый. Из­за того, что работы не ведутся, мы не можем ни заселиться, ни что­то в квартире делать. Подрядчик, занимавшийся строительством дома, не может закончить благоустройство, пока коммунальщики не уберут тепловые коммуникации под землю. Так говорят строители. Коммунальщики в свою очередь на обращения не реагируют. Уважаемый Олег Николаевич, просим вас помочь нам, чтобы быстрее заселиться в квартиры, чтобы мы не ждали целый год.

Губернатор пообещал, что минстрой обязан отрегулировать ситуацию и выполнить работы по техническому присоединению сетей. А Сергей Надсадин в свою очередь заявил, что в вопросе уже разобрались и он будет решен 18 сентября.

Дело вкуса

Прозвучали на прямой линии и вопросы гастрономического характера. Например, в видеообращении к губернатору пожилая сахалинка задала вопрос о мороженом собственного производства. Клавдия Зубенко вспомнила те времена, когда Сахалин ещё выпускал своё мороженое, и посетовала на качество современного привозного, наполненного различными добавками.

Губернатор предложение оценил и заметил, что недавно был на поронайском молокозаводе, в планах которого создать производство собственного лакомства из местных продуктов. Возможно, к будущему лету сахалинцы уже увидят местное мороженое.

Также Олега Кожемяко спросили о понравившемся блюде, которое он попробовал на гастрономическом фестивале «Вкус на высоте».

­ Мне понравился кофе с клоповкой и можжевельником, ­ ответил глава региона. – И вкусно, и полезно. Ещё сахалинский плов с папоротником и морской капустой. Это, наверное, наши отличительные блюда.

Губернатор отметил неожиданно огромный ажиотаж, вызванный фестивалем у жителей и гостей острова. Благодаря такой популярности принято решение создать гастрономическую улицу на нижней площадке «Горного воздуха».

Кстати

На прямой линии также прозвучало видеообращение жителей областного центра, обеспокоенных закрытием спортивного комплекса «Арена Сити»:

­ Мой ребенок четвёртый год занимается в «Арене Сити», ­ рассказала женщина. – Мы создали спортивный класс, ребята успешно ездят на соревнования, побеждают, привозят кубки. Наши детки даже были на соревнованиях во Владивостоке, где из восьми игр в шести победили. Сейчас стоит вопрос о закрытии «Арены». Нас это очень волнует, потому что хоккей стал частью жизни наших семей, это образ жизни. Неужели мы сейчас останемся ни с чем. Мы хотели бы попросить помощи у нашего правительства, чтобы нас услышали и поддержали.

­ Комплекс как спортивный объект не закроется, количество детей должно вырасти до 300­400 человек, ­ успокоил глава региона. – Мы вместе с мэром Южно­Сахалинска поговорили с владельцами комплекса. Команды сохраним, а с этого года начнём принимать даже семилетних хоккеистов. Надеюсь, что лучшие из них пополнят ряды профессиональной хоккейной команды.