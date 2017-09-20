Последствия непогоды устраняют в Сахалинской области
20 сентября 2017, 23:48 [«Аргументы Недели. Сахалин», Олег Петров ]
21.09.2017 07:45:27
Крыши чинят
Пришедший в минувший понедельник циклон «Талим» зацепил южные районы Сахалинской области и Курильские острова. Он принес с собой обильные осадки и ураганный ветер. Несмотря на краткосрочность, ущерб причинён немалый. Ряд населённых пунктов остались без света, были повалены деревья и строительные леса, коегде срывало крыши.
Особенно досталось Курильским островам, где скорость ветра достигала 40 метров в секунду. В Южно-Курильском районе повреждения получили пять крыш многоквартирных домов, в Курильском стихия разрушила фасад школы и шесть дымоходов жилых зданий. На Сахалине от сильного ветра пострадала кровля школы в селе Восточном Макаровского района. Местные власти уже приступили к восстановительным работам.
Без электричества остались 13 населённых пунктов в пяти районах, энергетики зафиксировали 53 аварийных отключения линий электропередачи.
Циклон ушел из области, сейчас ведутся восстановительные работы.
Главной проблемой остаются кровли, рассказала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина. – Обращаюсь к руководителям муниципальных образований – надо обследовать все дома с повреждёнными крышами и оперативно оказать помощь людям. Ваша задача – взять под личный контроль ход восстановительных работ и должным образом организовать взаимодействие с управляющими компаниями, которые займутся ремонтом жилфонда. Отнеситесь к решению этих вопросов предельно внимательно.
Реки вышли из берегов
А в это время все еще продолжается ликвидация последствий другого стихийного бедствия тайфуна «Санву». В результате разгула стихии пострадали объекты электроэнергетики, портовой инфраструктуры. В Северо-Курильск хлынули потоки воды, вышедшей из русел рек. Было смыто пять мостов, на нескольких участках оказались повреждены дороги. Вода подтопила 18 квартир и подвалы 12 домов, переместила гаражи курильчан.
Сейчас областные власти помогают восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. К устранению последствий стихии оперативно приступили 17 бригад, имеющих в своём распоряжении 15 единиц техники. На сегодня, как сообщил глава муниципального образования Александр Серебряков, Северо-Курильск в значительной степени очищен от наносного грунта, ила и мусора. Восстановлена пострадавшая линия электропередачи. В рабочее состояние приведены 29 колодцев водоснабжения и водоотведения, центральная котельная и трубопровод. Отремонтировано около 100 погонных метров дорожного покрытия по улице 60 лет Октября. Удалось вернуть в свои русла реки. Для защиты города от возможных новых наводнений была сооружена искусственная насыпь.
В активном режиме ведём и просушку квартир, сообщил Александр Серебряков. – Уже удалили лишнюю влагу из последних четырёх жилых помещений на улицах 60 лет Октября и Шутова, после чего переместили тепловые пушки в подвалы, из которых уже откачали воду.
По словам мэра, жители на этой неделе начнут получать и компенсационные выплаты – от 10 до 100 тысяч рублей, в зависимости от характера повреждений имущества.
В районе продолжится ремонт поврежденных дорог и мостов, берегоукрепление рек и расчистка их русел, восстановление размытых гидротехнических сооружений.