Последствия непогоды устраняют в Сахалинской области

21.09.2017 07:45:27

Крыши чинят

Пришедший в минувший понедельник циклон «Талим» зацепил южные районы Сахалинской области и Курильские острова. Он принес с собой обильные осадки и ураганный ветер. Несмотря на краткосрочность, ущерб причинён немалый. Ряд населённых пунктов остались без света, были повалены деревья и строительные леса, кое­где срывало крыши.

Особенно досталось Курильским островам, где скорость ветра достигала 40 метров в секунду. В Южно­-Курильском районе повреждения получили пять крыш многоквартирных домов, в Курильском стихия разрушила фасад школы и шесть дымоходов жилых зданий. На Сахалине от сильного ветра пострадала кровля школы в селе Восточном Макаровского района. Местные власти уже приступили к восстановительным работам.

Без электричества остались 13 населённых пунктов в пяти районах, энергетики зафиксировали 53 аварийных отключения линий электропередачи.

Циклон ушел из области, сейчас ведутся восстановительные работы.

­ Главной проблемой остаются кровли, ­ рассказала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина. – Обращаюсь к руководителям муниципальных образований – надо обследовать все дома с повреждёнными крышами и оперативно оказать помощь людям. Ваша задача – взять под личный контроль ход восстановительных работ и должным образом организовать взаимодействие с управляющими компаниями, которые займутся ремонтом жилфонда. Отнеситесь к решению этих вопросов предельно внимательно.

Реки вышли из берегов

А в это время все еще продолжается ликвидация последствий другого стихийного бедствия ­ тайфуна «Санву». В результате разгула стихии пострадали объекты электроэнергетики, портовой инфраструктуры. В Северо-­Курильск хлынули потоки воды, вышедшей из русел рек. Было смыто пять мостов, на нескольких участках оказались повреждены дороги. Вода подтопила 18 квартир и подвалы 12 домов, переместила гаражи курильчан.

Сейчас областные власти помогают восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. К устранению последствий стихии оперативно приступили 17 бригад, имеющих в своём распоряжении 15 единиц техники. На сегодня, как сообщил глава муниципального образования Александр Серебряков, Северо-­Курильск в значительной степени очищен от наносного грунта, ила и мусора. Восстановлена пострадавшая линия электропередачи. В рабочее состояние приведены 29 колодцев водоснабжения и водоотведения, центральная котельная и трубопровод. Отремонтировано около 100 погонных метров дорожного покрытия по улице 60 лет Октября. Удалось вернуть в свои русла реки. Для защиты города от возможных новых наводнений была сооружена искусственная насыпь.

­ В активном режиме ведём и просушку квартир, ­ сообщил Александр Серебряков. – Уже удалили лишнюю влагу из последних четырёх жилых помещений на улицах 60 лет Октября и Шутова, после чего переместили тепловые пушки в подвалы, из которых уже откачали воду.

По словам мэра, жители на этой неделе начнут получать и компенсационные выплаты – от 10 до 100 тысяч рублей, в зависимости от характера повреждений имущества.

В районе продолжится ремонт поврежденных дорог и мостов, берегоукрепление рек и расчистка их русел, восстановление размытых гидротехнических сооружений.