В Минэнерго прокомментировали идею запрета на лампы накаливания мощнее 50 Вт

Замминистра энергетики Антон Инюцын прокомментировал инициативу ведомства на запрет ламп накаливания мощнее 50 Вт и замену их на светодиодные. Лампы большей мощности, по его словам, не будут изъяты из оборота ни завтра, ни даже в следующем году.

«Второе — это то, чтобы граждане были защищены, а для этого потребуются две вещи — лабораторная сертификация и гарантийный период», –– цитируют замминистра «Известия».

Сейчас в России действует ограничение на производство и продажу ламп накаливания до 100 Вт. Сейчас на долю освещения приходится около 13% годового энергопотребления в России.