Госдума поддержала введение системы Tax Free в России

Правительственный законопроект о введении системы Tax Free в России успешно прошел первое чтение в Госдуме. Он позволяет иностранным гражданам возвращать НДС на приобретенные в России товары.

Также предлагается установить нулевую ставку НДС на услуги, которые российские компании предоставляют гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз.

Механизм компенсации следующий: при совершении покупки иностранцу нужно выписать чек Tax Free, в пункте пропуска таможенники поставят отметку о вывозе товаров, приобретенных на территории РФ. С этим чеком впоследствии можно будет получить возмещение уплаченного налога.