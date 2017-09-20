Голодец заявила об «огромном» числе престарелых россиян

В России живет «огромное» число людей старше 70 лет, заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее оценке, число лиц, перешагнувших за 70-летний рубеж составляет 13 млн 370 тыс. человек.

Голодец отметила, что уход за пожилыми людьми не должен ограничиваться «добротой и вниманием», необходимо формировать новую, профессиональную систему ухода за пожилыми людьми. Активное долголетие зависит, прежде всего, от профессионализма людей, занятых организацией ухода и непосредственно уходом за престарелыми людьми, которые требуют специального сопровождения.

Вице-премьер напомнила, что средняя продолжительность жизни в России достигла 72,5 лет.