В Челябинской области экологи борются за очистку рек от сточных вод
20 сентября 2017, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
В поселке Светлый Челябинской области ждут специалистов из областного министерства экологии. Они должны измерить объемы выбросов сточных вод местной канализации, сообщает Общественное Телевидение России.
3 десятка лет они стекают на особо охраняемую территорию - в Ужовский бор, и попадают в сельскую речку, а потом и в реку Миасс. Экологи приезжают в поселок уже не в первый раз. Во время последней встречи с жителями они обещали перекрыть канализационную трубу. Но это единственная возможность стока канализации на 300 домов. Тридцать лет назад, когда строился поселок, местная администрация систему водоотведения не доделала. Поэтому жители разделились на два лагеря: на тех, кто за экологов, и тех, кто с ними спорит.
Татьяна Дегтярева, жительница п. Светлый: "Это халатность и безалаберность. Люди, которые сливают эти отходы - у них из дома вода ушла. Им не важно, куда она ушла. Администрация наша, она им тоже в дом не течет. В какую-то она реку течет? Ну, пусть течет. Но кто-то же должен задуматься, почему после себя мы не чистые реки должны оставить, а реки фекалий?"
Власти поселения говорят, что пытаются решить проблему. Они собираются поставить к сливу трубы емкости и регулярно вывозить нечистоты. Построить же новую систему канализации в обход Ужовского бора обещают только через три года. По предварительным подсчетам, на это понадобится 27 миллионов рублей.