В Челябинской области экологи борются за очистку рек от сточных вод

В поселке Светлый Челябинской области ждут специалистов из областного министерства экологии. Они должны измерить объемы выбросов сточных вод местной канализации, сообщает Общественное Телевидение России.

3 десятка лет они стекают на особо охраняемую территорию - в Ужовский бор, и попадают в сельскую речку, а потом и в реку Миасс. Экологи приезжают в поселок уже не в первый раз. Во время последней встречи с жителями они обещали перекрыть канализационную трубу. Но это единственная возможность стока канализации на 300 домов. Тридцать лет назад, когда строился поселок, местная администрация систему водоотведения не доделала. Поэтому жители разделились на два лагеря: на тех, кто за экологов, и тех, кто с ними спорит.