Тунеядцы всей России, объединяйтесь!

То, о чем так долго говорили в коридорах Минтруда, похоже, свершилось. Речь пойдет о т.н. «тунеядцах» и некоторых способах стряхнуть в казну хоть какие-то копейки и с этих бедолаг.

Обложили меня, обложили…

Мысль о создании «реестра тунеядцев» глава Минтруда г-н Топилин вынашивал давно («АН» об этом писали в 2016 г. – С.М.). Наконец, мысль воплотилась в реальное «дело» и покатилась в массы (видимо, главе Минтруда удалось получить чью-то окончательную и решающую визу – «АН»).

Так что же это за очередной чиновничий налет на наши карманы и в чем его главная людская суть? Извольте.

По замыслу г-на Топилина, все россияне трудоспособного возраста, но не имеющие работы, тем не менее, должны платить налоги в разворованный бюджет. Вопрос: с каких доходов?

Я б в чиновники пошел, пусть меня научат!

По предварительным подсчетам, размер налога может составлять примерно 25 тыс.руб. в год с каждого неработающего россиянина. Только при чем здесь тунеядцы?

Основная масса россиян остается без работы именно потому, что ведомство г-на Топилина таковую предоставить им не в состоянии. Или предлагают всякую хрень, как, например, должность кладбищенского сторожа на входе в местный колумбарий.

Ясное дело, кандидат наук или врач, оставшиеся без работы после «структуризации» и закрытия их институтов и клиник, на такое унижение не согласятся.

Министр труда, тем не менее, проломил свою идею, очевидно даже не понимая ее мертворожденности: тунеядцев в постсоветской России нет в принципе, как и цензуры и многих других ярких отметок социализма. Есть люди потерявшие по вине нерадивых управленцев работу, а это две большие разницы. (Говорят, затею Топилина активно поддерживал и экс-министр Улюкаев, что в принципе понятно. – «АН»).

Кто «за», прошу голосовать!

Депутаты ГД тут же заскрипели планшетами, стараясь придать этой, со всех сторон неадекватной идее легитимный лоск. Но…

Так наши министры давно запутались в понятиях «что такое хорошо и что такое плохо», то они, включая, очевидно, и г-на Топилина, забыли, что существует еще Конституционный суд, который, скорее всего, инициативу Минтруда завернет, если даже за нее депутаты проголосуют аж двумя руками.

P.S.

А почему бы Минтруду, например, не обложить официальными налогами всех «ночных бабочек» страны? Доход будет стабилен и огромен: они-то трудятся без выходных и отпусков!

Дарю эту идею совершенно бесплатно, а потому и налога с нее абсолютно законно платить не стану.

