Москалькова рассказала об итогах проверки по исчезновению людей в Чечне

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова рассказала об итогах проверки, организованной по материалам «Новой газеты», в которых говорилось о преследовании в Чечне людей нетрадиционной ориентации.



«Как сообщили мне в следственных органах Чечни, ими возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. Есть уголовные дела, есть и расследования по 18 из 31 человека в списке. По двоим гражданам есть информация о том, что они умерли естественной смертью», — написала Москалькова в Instagram, добавив, что в республике останется сотрудник ее аппарата, который будет проверять информацию о пропавших и убитых в Чечне.



В апреле Совет Европы призвал Москалькову проверить информацию о похищении геев в Чечне. "Радио Свободы" приводило рассказ гея, якобы побывавшего в секретной тюрьме.



