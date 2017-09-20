В Свердловской области школа и детсад до сих пор без тепла
20 сентября 2017, 16:24 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Как рассказали изданию родители детей, в группах и кабинетах прохладно, воспитанники и ученики простужены — «сидят по колено в соплях». Тем не менее отсутствие отопления на деятельности учреждений почти никак не отразилось: в детсаду включили обогреватели, а в школе 18 и 19 сентября сократили учебный день.
«Сегодня медицинский работник сделал замеры в кабинетах, температура составляет 19–20 градусов, это допустимая норма. Вчера и позавчера было прохладнее, поэтому мы сокращали уроки до 35 минут. Если кому-то холодно, дети всегда могут накинуть шаль или надеть куртку. У нас дети ходят в школьной форме, она очень теплая», — говорит директор школы № 7 Эльвира Юдина, подтвердив, что отопление должны были включить еще 18-го числа.