В Свердловской области школа и детсад до сих пор без тепла

В селе Большебрусянское Белоярского городского округа детский сад «Колокольчик» и школа № 7 до сих пор сидят без тепла, несмотря на то, что отопительный сезон должен был стартовать еще в понедельник, 18 сентября. Оба объекта запитаны к новой газовой котельной, которая по неизвестным причинам пока не работает.



Как рассказали изданию родители детей, в группах и кабинетах прохладно, воспитанники и ученики простужены — «сидят по колено в соплях». Тем не менее отсутствие отопления на деятельности учреждений почти никак не отразилось: в детсаду включили обогреватели, а в школе 18 и 19 сентября сократили учебный день.



«Сегодня медицинский работник сделал замеры в кабинетах, температура составляет 19–20 градусов, это допустимая норма. Вчера и позавчера было прохладнее, поэтому мы сокращали уроки до 35 минут. Если кому-то холодно, дети всегда могут накинуть шаль или надеть куртку. У нас дети ходят в школьной форме, она очень теплая», — говорит директор школы № 7 Эльвира Юдина, подтвердив, что отопление должны были включить еще 18-го числа.