Екатеринбургская епархия предлагает восстановить дом Ипатьева

На открытии выставки, посвященной дому Ипатьева (место казни семьи Николая II) начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин предложил восстановить здание. В архивах, по его словам, сохранились чертежи объекта, благодаря им можно реконструировать дом Ипатьева.

На выставке было представлено более 120 экспонатов, в том числе предметы из Дома Ипатьева, архивные материалы, фотографии разных лет. Открытие выставки возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.