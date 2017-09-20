В греческом зале, в греческом зале крыса серая

Сладкое слово «евроремонт» пришло к нам лет двадцать пять назад. После одинаковых совковских обоев и волнового кафеля, ровные поверхности казались чудом быта. А уж сколько пластиковых окон мы повставляли – у Волгоградстата штата не хватит, чтобы пересчитать. Понимание экологичности стройматериалов и индивидуальной красоты интерьеров пришло позже. Но, опять же, не ко всем. Позволить себе хороший ремонт могут не только и не столько понимающие люди, но и те, кто способен за него заплатить.

Безжалостный и беспощадный евроремонт захватил современный Волгоград. Город становится пластиковым и безликим. И, как будто бы, деньги есть. Под грядущий футбольный чемпионат идут миллиардные транши. Только осваиваются они с рекордным варварством.

На днях снова объявлено, что на Центральной набережной начато строительство концертной площадки в виде греческого амфитеатра. Планы стройки в первый раз озвучили в 2013 году, и только теперь работа закипела. Даже если площадку и достроят в планируемом варианте, зачем нам непонятный новодел, когда рядом рушится памятник архитектуры – центральная лестница, возведенная гениальными сталинградскими архитекторами? Отваливаются куски от некогда белоснежной знаменитой ротонды, а рядом по клумбам бродят крысы. В этом году, на радость таксам и страх хозяевам, выгуливающим питомцев, серых хвостов на набережной – полк.

Речной порт, который прокреативил волжский бизнесмен, тоже пока производит удручающее впечатление. Центральный концертный зал, где ещё недавно теплились костерки культурной жизни, стараниями нового филармонического начальства превращаются в гастрольные стасомихайловские пожарища. После которых в душе, обязанной трудиться, только гарь да пепел.

Подвисла на волоске судьба большого волгоградского органа – не каждый город может похвастаться наличием такого. Органист уехал – с ним не пожелали продлить контракт, органный мастер уволен. А это не балалаечный синтезатор, за инструментом постоянный уход нужен.

Зато поблизости поставят огромный телевизор. Вернее, даже несколько. Уже и ангар в пойме Царицы для него построили. Зачем-то назвали музеем, хотя ни одного экспоната там не будет. Одно сплошное телевидение. Мало оно в квартирах мозги компостируют, теперь ещё и до общественных пространств добралось.

Из голов чиновников евроремонт протекает и в головы горожан. Чудесный детский городок во дворе улицы Пушкина, радующий малышню 70-80-х, снесен. Вместо малых архитектурных форм с уникальными мозаиками и чудесного камерного амфитеатра (опять амфитеатр! Один сносится, другой возводится?), здесь будут стандартные пластиковые горки и качели. Это, как теперь модно говорить, атмосферное место долгое время стояло в запустении. Только почему не отреставрировать его? Денег потребовалось бы не больше, чем на новые качели.

Вообще, вот этот аргумент стал работать слишком часто. «Разве плохо стало? - спрашивают наши власти. – Была разруха и бомжатник, а теперь краска блестит, асфальт ровнит». Под этим лозунгом возводится храм в затрибунной части площади Павших борцов, вышеупомянутый музей в пойме Царицы, такая же участь, похоже, ждет и Сурский сквер. Но зачем же доводить до разрухи и приютов бомжей? Да и восстановить это наследие можно бережно и аккуратно.

Вот о чём думал человек, замазывающий евроремонтом трепетные фрески Нинель Пироговой в кафе «Дюймовочка»? А тот, кто закрывал мозаику Павла Шардакова в подземном переходе на Мира? Это, конечно, случилось не сегодня. Но по нарастающей приобретает характер эпидемии. Химия – в жизнь: асбестоцемент и пенополистирол вместо природных материалов. Дешево, но очень сердито.

На восстановление Сталинграда были делегированы лучшие архитекторы страны, чуть позже лучшим ученикам мухинского, суриковского, строгановского училищ оформили прописку в нашем городе для того, чтобы они облагораживали его. Всего этого приезжие чиновники, похоже, не знают. Их заверения о том, что они пекутся о волгоградцах и из бомжатников делают современные городские территории – чистой воды демагогия. За ними - только коммерческие интересы и разве что задача отмарафетить город к футбольному чемпионату. Но на матчи мундиаля приедут иностранные гости, которые тоже ценят не евроремонт, а культурное наследие. Которое мы стремительно теряем.

Софья СОРОКА