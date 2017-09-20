Сергей Шаль: дома Челябинской области обеспечат теплом

Заместитель губернатора Южного Урала Сергей Шаль отметил, что все дома региона будут обеспечены теплом. На эти цели из разных уровней бюджета было выделено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей.

Тепло уже подключено в 68 садиков, школ и медучереждений Южного Урала. Кроме того, начали давать отопление жителям Саткинского и Кусинского районов.

Южноуральцам посоветовали следить за эффективностью работы своих управляющих организаций и, если она бездействует, жаловаться в жилинспекцию. На всякий случай в Челябинской области в состоянии готовности находятся четыре передвижные котельные, 121 передвижная электростанция и 10 комплектные трансформаторных подстанций.