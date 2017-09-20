Общий котёл социального питания

Признаки сговора обнаружены на торгах по выбору поставщиков питания в бюджетные организации Волгограда: детски сады, школы, больницы. Общая сумма контрактов, оплаченных из бюджета, составила 3, 18 миллиарда рублей.

Питание в детсадах отправили на аутсорсинг депутаты волгоградской городской думы. До ноября прошлого года в большинстве садов была своя кухня со штатом поваров. Но народные избранники посчитали структуру, проработавшую несколько десятилетий, неэффективной, не соответствующей времени и решили её поменять. Новая схема питания вызвала много нареканий со стороны родителей, они не раз выходили на митинги, где возмущались по поводу того, что здоровье детей теперь в руках коммерсантов, у которых главная цель – получение прибыли. Но депутаты обещали держать ситуацию под контролем и прописать условия торгов так, чтобы их выигрывали добросовестные поставщики, побеждающие в конкурентной борьбе.

После информации об отравлении детей в группе детского сада №357 проверку начали специалисты Роспотребнадзора и эксперты Общероссийского народного фронта. Вскоре в Роспотребнадзоре сообщение объявили ложным, потому что при проверки организации жалобщиков не нашли. А в ОНФ обратили внимание на то, что индивидуальный предприниматель Стрельников А.В выиграл контрактов более чем на один миллиард рублей и обслуживает более 187 социальных учреждений.

Стоит отметить, что поставкой продуктов ИП Стрельников занимается с 2011 года. Но только в 2017 году он стал победителем на торгах на поставку питания в детские сады на 822 миллиона рублей. Все контракты он выиграл по максимальной стоимости и без конкуренции. До нынешнего года этот индивидуальный предприниматель «закрывал» поставки питания в больницах. И с 2011 по 2017-й ему перепало контрактов на сумму 585 миллионов рублей. Другим крупным игроком стала ИП Батракова О.В., закрыв контракты на 918,2 миллиона рублей. Причем, в большинстве случаев проходила поочередная смена победителей – больницы обслуживали сначала ИП Батракова, затем ИП Стрельников, и наоборот.

Странности замечены и у победителей торгов ООО «Венера» (сумма 89,94 миллиона рублей), без снижения цены, и ООО «Торговый дом СПП» (77,31 миллиона рублей) с 1% снижения. В закупках питания в школы Волгограда эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» также заметили признаки сговора между ИП Киреева, ИП Абрамова и ИП Короткова, где в большинстве случаев на торги выходит один участник без снижения цены.

- У нас есть ряд дополнительных фактов, которые находятся в разработке. Например, у всех упомянутых ИП был одинаковый контактный телефон на сайте социальной службы, - заявили в ОНФ.- В итоге компетентные органы будут решать, что это – картельный сговор или аффилированность. Важно помнить, что картельный сговор – это преступление, за которое полагается, в том числе, уголовная ответственность.

Уже собранные материалы направлены в ФАС России с просьбой проверить эти сделки на предмет нарушения антимонопольного законодательства.